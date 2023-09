Une chute et un manque de rythme pour Johann Zarco

Johann Zarco a laissé filer les points qui lui tendaient les bras en course sprint à Buddh. Parti septième, le pilote Pramac a été gêné par l'accrochage entre les pilotes VR46 au départ et il était neuvième après le premier tour. Il a doublé Maverick Viñales puis profité de la chute de Joan Mir, et visait la cinquième place alors occupée par Fabio Quartararo quand il est parti à la faute à son tour, au virage 3.

"Ce n'est même pas une erreur, c'est juste que ça arrive parfois en course", a expliqué le Français. "Je n'avais pas le rythme de Bezzecchi mais c'était peut-être possible de me battre avec Fabio parce que Jack [Miller] faisait quelques erreurs et que je revenais sur lui. J'ai pris un bon départ, malheureusement j'ai pu voir assez bien quand Marini a percuté Bezzecchi. Je pensais que les deux avaient abandonné. J'ai perdu un peu de temps, je n'ai pas pu prendre le virage immédiatement."

"Je suis déçu", a reconnu Zarco, qui a tenté de repartir après sa chute mais a finalement abandonné : "Je voulais au moins quelques points. Ce n'est pas mon genre de ne pas finir les courses. J'ai perdu l'avant, je suis tombé, je suis reparti et pour cinq tours, je me suis dit que c'était mieux de rentrer au garage et d'économiser un peu d'énergie pour demain."

Avant l'entame du week-end, Johann Zarco espérait profiter d'un circuit offrant peu d'adhérence mais elle a finalement été supérieure aux attentes des pilotes. Alors qu'il peine à lutter pour les premières places depuis la pause estivale, il reconnaît avoir du mal à tenir le rythme des pilotes actuellement les plus en forme.

"Dans des conditions vraiment sèches, parfaites, il me manque un peu de performance. J'ai un peu de mal sur la moto et c'est dur parce qu'en ce moment, les leaders ont vraiment le rythme sur toutes les pistes et c'est vraiment dur à suivre."

"J'espère que demain, peut-être avec un pneu différent à l'arrière, je retrouverai mon avantage et ferai une bonne course de 21 tours. S'il ne pleut pas, il fera très chaud, comme ce matin. Il faut juste que j'attende demain et que j'essaie de tout comprendre aussi bien que possible pour continuer à progresser."

Zarco semblait souffrir particulièrement de la forte chaleur vendredi mais il s'acclimate doucement aux fortes températures de l'Inde et estime que la journée de samedi lui a permis de s'économiser, entre l'arrivée de la pluie, le report du sprint et sa chute qui a limité son temps en piste.

"Hier, je transpirais beaucoup et là, j'ai dormi assez bien. On a économisé de l'énergie aujourd'hui. Ce n'était pas mauvais d'attendre un peu et d'avoir des conditions difficiles dans l'après-midi parce que l'organisme a pu se reposer. Je pense que ça aidera beaucoup pour demain."