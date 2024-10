Mercedes admet avoir mal évalué la pression sur Antonelli à Monza

Quoi de mieux pour un pilote de Formule 1 que de courir sur ses terres, surtout lorsqu'il est le seul représentant de son pays parmi les 20 pilotes de la grille. Parmi eux, nous pouvons citer Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Lance Stroll, Yuki Tsunoda ou encore Zhou Guanyu. L'année prochaine, cette liste accueillera un petit nouveau puisque Kimi Antonelli fera ses débuts officiels en F1 en tant que titulaire chez Mercedes, aux côtés de George Russell.

Cette annonce a été faite lors du Grand Prix d'Italie, le lendemain de la première séance d'essais libres d'Antonelli au volant de la W15. Mais comment, en tant que pilote, gérer ses débuts devant son public et une signature en F1 le même week-end ?

C'est sans doute cela qui a poussé le jeune pilote italien à trop pousser lors de ses premiers tours de piste. Alors qu'il montrait une vitesse impressionnante dès les premières minutes de la séance, le futur pilote Mercedes est sorti de piste dans la Parabolique, avant de venir percuter les barrières de sécurité.

La sortie de piste d'Antonelli en EL1 à Monza. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Selon le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, laisser courir Antonelli devant son public pour ses débuts n'était pas une "erreur", cependant il admet qu'il aurait été plus sage de le placer au volant de la W15 sur un autre tracé du calendrier.

"Je ne dirais pas que c'était une erreur, mais je pense que nous n'avons pas été complètement corrects dans l'évaluation de la pression qu'il pourrait subir", a déclaré Wolff à Motorsport.com. "La raison en est que nous en avons parlé, de comment aborder la séance. Il a été brillant lors des essais. Il n'a jamais fait un pas de travers sur les milliers de kilomètres qu'il a parcourus."

"Mais c'est une autre paire de manches quand vous êtes un pilote italien, que vous avez 18 ans à Monza et que c'est votre première opportunité. Peut-être que si nous avions considéré cela comme un facteur de risque par rapport à l'ensemble des données que nous avions de lui, il aurait probablement été plus sage de lui donner des EL1 qui auraient été dans un fuseau horaire totalement différent de celui de l'Italie. Mais il en tirera beaucoup d'enseignements."

Lors de son accident à Monza, l'une des préoccupations de Mercedes était les dégâts causés à la voiture de George Russell. Seulement, Toto Wolff a confié qu'il était également préoccupé par l'impact émotionnel que l'erreur aurait sur le jeune Italien au cours d'un week-end où il était sous les projecteurs.

"J'ai pensé que ce n'était pas bon pour lui, parce que je me suis dit que ce serait une honte pour lui", a ajouté Wolff. "Il était si rapide, c'était sa première séance en Italie et sur le point d'être annoncé comme pilote. J'aime son approche. Il est rapide dès le premier tour en sortant des stands, et c'est ce qu'il a démontré."

"Évidemment, il était trop rapide pour l'état de la piste et pour la voiture à ce stade, donc il s'agissait d'équilibrer l'ambition, la motivation et la compétence par rapport au fait que les EL1 sont les EL1. Je savais que cela allait le blesser, que cela allait le blesser émotionnellement."

Pas de pari

Malgré tout le talent et le potentiel qu'a montré Kimi Antonelli, Mercedes est conscient que son jeune protégé manque d'expérience et que d'autres erreurs seront probablement à venir. L'apprentissage est un passage obligatoire pour tous les jeunes pilotes qui font leurs débuts dans la catégorie reine, mais Wolff pense que le développer dans l'environnement de Brackley est la bonne approche pour aider à tirer le meilleur parti de l'Italien.

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Je pense que l'équipe de F1 que vous rejoignez en tant que jeune pilote est fondamentale pour vos performances et votre développement", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi nous avons décidé de l'intégrer directement à Mercedes, afin qu'il soit moins pollué par un autre modus operandi."

"Je ne dis pas que c'est pire ou mieux, mais nous voulons le faire à la manière de Mercedes, ce qui signifie aussi investir dans ce genre d'erreurs. Nous sommes donc conscients de la responsabilité que nous avons dans son développement et dans ses résultats."

Lorsqu'on lui demande s'il considère que Mercedes a fait un pari en promouvant Antonelli à ce stade, Wolff répond : "Non, ce n'est pas un pari. Ce serait un pari si vous ne croyiez pas en ses capacités. Nous devons lui donner le temps de se développer. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il arrive en Australie [l'année prochaine] et qu'il explose tout le monde. Ce n'est pas une attente. Je pense que personne ne devrait avoir d'attentes. Laissez-lui le temps de se développer et il pourra devenir très bon. Mais il faut lui en laisser le temps."