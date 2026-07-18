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Une seconde "intervention de routine" pour Bezzecchi

Marco Bezzecchi a subi une intervention au niveau du genou ce samedi, en raison d'une plaie contractée dans sa chute au GP d'Allemagne.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Nouveau passage à l'hôpital pour Marco Bezzecchi. L'Italien est tombé pendant les qualifications du GP d'Allemagne, il y a tout juste une semaine. Il s'est fracturé la clavicule gauche, ce qui a nécessité une opération, effectuée dès dimanche près de Modène dans son pays natal.

Marco Bezzecchi souffrait également d'une plaie au niveau du genou gauche, qui a été nettoyée ce samedi.

"Marco Bezzecchi a subi ce matin une intervention de routine visant à nettoyer la plaie au genou gauche, blessure contractée lors de sa chute au Sachsenring", annonce l'équipe Aprilia. "Bezzecchi est déjà rentré chez lui et va poursuivre sa convalescence en vue du Grand Prix de Silverstone."

Bezzecchi vise en effet un retour en MotoGP dès la prochaine manche du calendrier à Silverstone, dans trois semaines, même si les blessures à l'épaule sont parfois très longues à traiter, comme peuvent en témoigner Marc Márquez et Maverick Viñales.

Le pilote Aprilia n'est pas le seul à avoir été opéré ces derniers jours. Son futur coéquipier, Pecco Bagnaia, a subi une petite intervention pour remédier à un arm-pump, au niveau de l'avant-bras droit. Pedro Acosta a quant a lui été opéré pour un syndrome du canal carpien à la main droite entre les courses d'Assen et du Sachsenring.

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