Zarco trouve un "second souffle" dans la "galère" avec Honda

Lors de ses quatre saisons passées sur la Ducati, Johann Zarco a souvent bénéficié d'une moto très performante, même dominatrice les dernières années, ce qui lui a permis d'empiler les podiums et de connaître la victoire au GP d'Australie 2023. Mais cette situation sur le papier idéale n'était pas idyllique pour le Français.

Malgré les très bons résultats et deux saisons terminées dans le top 5 du championnat, Zarco s'est rarement senti en pleine harmonie avec la machine italienne, dont les caractéristiques ne collaient pas totalement à son pilotage. Il ne pouvait pas non plus construire de projet dans la durée, devant composer avec des contrats d'un an qui relançaient les débats sur sa présence chaque année.

Ce besoin permanent de faire ses preuves a contribué à son départ pour la Honda de l'équipe LCR, pourtant bien moins performante. À l'été 2023, Ducati ne cachait pas sa volonté de conserver Zarco pendant un an pour l'aligner ensuite en WorldSBK, alors que le défi proposé par LCR, avec deux saisons fermes et une troisième en option, correspondait beaucoup plus à son envie de prolonger l'aventure en MotoGP.

Dès les essais hivernaux, Zarco a évoqué de "meilleures sensations" sur cette Honda distancée que sur la Ducati qui écrasait la concurrence et malgré des difficultés récurrentes et des progrès timides depuis l'entame de la saison, il a récemment confié sa volonté de s'inscrire dans la durée, avec déjà un œil sur 2027 et son nouveau règlement, après l'échéance de son contrat actuel.

Le manque de performance actuel de la RC213V suscite plus de motivation que de frustration, ce qui permet à Zarco d'apprécier le défi dans lequel il s'est lancé. "Déjà moi, je suis heureux de sentir que j'ai pris un second souffle qui me donne envie de faire plus que deux années chez Honda", a déclaré le natif de Cannes. "Parce que cette nouvelle mission me plaît, même si elle est frustrante parfois, par le manque de résultats."

Zarco est aujourd'hui le pilote Honda le mieux placé au championnat et il a pu créer, relativement vite, des liens plus forts que ce qu'il imaginait avec la marque, notamment en remportant les 8 Heures de Suzuka sur l'une de ses motos cet été : "Le Suzuka, qui n'était pas prévu, qui n'était même pas dans ma tête l'an dernier, l'avoir fait et l'avoir gagné a été super cool, ça a renforcé aussi les liens avec Honda je pense."

Johann Zarco a remporté les 8 Heures de Suzuka avec Teppei Nagoe et Takumi Takahashi Photo de: Kusudo Aki

"Du coup, je suis motivé à renforcer davantage les liens, de plus en plus, avec Honda, parce que c'est ce qui va permettre de construire une sorte de relation à long terme, et même une performance un peu plus à long terme, alors que je n'avais même pas ça en tête l'an dernier en sachant que j'allais chez Honda."

"Dans ma tête il y avait déjà deux ans, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis dans les positions de ce que je pouvais imaginer, c'est-à-dire galère, mais en fait avec beaucoup plus de motivation et de positivité que ce que j'aurais pu imaginer."

Zarco est déjà assuré de piloter la Honda de LCR au moins une saison de plus et a prévu de discuter avec Lucio Cecchinello, son patron, d'une prolongation dans les premiers mois de l'année 2025 : "Avec Lucio, on a déjà bien bossé là-dessus. Du coup, il y a mon contrat 2025 déjà en place. On peut déjà discuter de l'avenir mais l'avenir se discutera davantage sur début 2025 que fin 2024."

Avec Basile Davoine