La "revanche" d'Antonelli à Spa, un an après un Grand Prix cauchemardesque

Il y a tout juste un an, lors du Grand Prix de Belgique 2025, Kimi Antonelli vivait l'un des week-ends les plus difficiles de sa jeune carrière. Éliminé dès la SQ1 puis dès la Q1, l'Italien s'était qualifié 19e sur les grilles de départ des deux courses de Spa avant de terminer dans un relatif anonymat, aux 17e et 16e places.

À ce stade de sa saison de rookie, Antonelli touchait le fond. Sa tournée européenne, entamée à Imola lors de son premier Grand Prix à domicile, s'était transformée en véritable descente aux enfers. En difficulté aussi bien psychologiquement qu'au volant de sa Mercedes qu'il ne comprenait plus, il avait même confié que des rumeurs l'envoyant dans une écurie du milieu de grille l'avaient profondément affecté alors qu'il traversait cette mauvaise passe.

Douze mois plus tard, le contraste est saisissant. Vainqueur du Grand Prix de Belgique 2026 après avoir signé la pole position et maîtrisé sa course de bout en bout, Antonelli a quitté Spa non seulement avec un sixième succès cette saison, mais aussi en solide leader du championnat, le plus jeune de l'Histoire de la Formule 1.

Au moment de soulever son trophée, le jeune Italien n'a d'ailleurs pas caché qu'il voyait dans ce succès une forme de revanche sur le cauchemar vécu sur ce même circuit un an plus tôt.

"C'est un excellent résultat et je pense que c'est une belle revanche par rapport à l'an dernier, parce que Spa avait été un moment très difficile pour moi. Remporter cette course ici est donc vraiment spécial", expliquait-il à Sky Sports après la course.

La progression de Kimi Antonelli en un an est impressionnante. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli estime avoir énormément grandi depuis cette période sombre de 2025, au cours de laquelle il reconnaît avoir commis de nombreuses erreurs. En Formule 1, il n'y a pas vraiment de secret : l'expérience acquise lors d'une première saison peut transformer un pilote.

"Je l'ai souvent dit : une année d'expérience fait une énorme différence", expliquait-il. "Quand on revient sur un circuit un an plus tard, on connaît beaucoup mieux les conditions, l'évolution de la piste, la dégradation des pneus... On est beaucoup plus conscient de tous ces paramètres."

"Et je pense aussi avoir beaucoup mûri en tant que personne. C'est très positif, mais il reste encore énormément de travail à accomplir."

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En effet, fidèle à lui-même, Antonelli a vite repris ses esprits. Malgré son avance de 45 points sur son dauphin Lewis Hamilton au championnat, le pilote Mercedes sait que les choses peuvent rapidement basculer.

En témoigne la fin de saison d'Oscar Piastri l'an dernier. L'Australien avait finalement terminé troisième du championnat derrière Lando Norris et Max Verstappen, alors qu'il comptait encore plus de 34 points d'avance sur le Britannique et 104 sur le Néerlandais à la mi-saison.

"On ne peut jamais se permettre de se détendre", confiait Antonelli. "On a vu par le passé à quel point la situation peut basculer très vite. C'est pour cela qu'il est essentiel de tirer le maximum de chaque opportunité qui se présente et d'en profiter au maximum, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver."

Une victoire loin d'être offerte

Le succès de Kimi Antonelli à Spa n'a pourtant rien eu d'un cadeau. Certes, le pilote semble inarrêtable au volant de la W17 tant la paire fonctionne à merveille, mais Charles Leclerc - notamment aidé par une Virtual Safety Car parfaitement placée pour Ferrari - lui a donné du fil à retordre.

Antonelli semblait pourtant filer vers le succès lorsque, alors qu'il avait déjà effectué son arrêt et que Leclerc devait encore passer par les stands, une VSC a été déployée pour permettre l'évacuation de débris sur la piste. Le Monégasque en a immédiatement profité pour s'arrêter et est ressorti juste devant la Mercedes.

Dès lors, Leclerc est parvenu à conserver les commandes de la course tandis qu'Antonelli peinait davantage que prévu à revenir sur lui. L'Italien a finalement repris l'avantage à une dizaine de tours de l'arrivée, avant de résister à la pression constante du pilote Ferrari pour aller chercher sa sixième victoire de la saison.

"Je suis très heureux, vraiment très heureux", déclarait Antonelli en conférence de presse après l'épreuve. "Ça a été une course très disputée, rien n'a été simple. Au premier tour, chacun gérait son déploiement d'énergie différemment, puis il y a eu la voiture de sécurité et ensuite la Virtual Safety Car. Il a fallu se battre pour aller chercher cette victoire, mais ça a été un superbe travail d'équipe. Je suis vraiment très satisfait du résultat aujourd'hui."

Kimi Antonelli n'a pu se défaire de Charles Leclerc que dans les derniers tours du GP de Belgique. Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"C'était vraiment compliqué parce que, comparé à Ferrari, notre façon de déployer l'énergie était très différente. On a dû complètement adapter notre stratégie, notamment pour éviter de se faire dépasser. En plus, l'aspiration était extrêmement puissante aujourd'hui."

"Quand j'ai rejoint Charles puis que j'ai repris la tête, je me suis dit que ça risquait d'être compliqué, parce que le vent soufflait en rafales et que l'aspiration était vraiment très efficace. Et il faut reconnaître que Charles avait un excellent rythme aujourd'hui. Il a fallu aller chercher des ressources et vraiment se battre jusqu'au bout."

"Pour être honnête, on savait qu'ils [Ferrari] seraient rapides, mais ils l'ont été encore plus que prévu. Ils étaient particulièrement performants dans le deuxième secteur. Sur les portions de l'ancien asphalte, on souffrait un peu plus avec les pneus arrière et Charles parvenait toujours à y creuser un petit écart."

"En revanche, nous étions très performants dans la dernière chicane et dans le premier virage. Donc ce n'était vraiment pas simple, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui ils étaient très rapides."