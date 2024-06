Dall'Igna a "changé d'avis plusieurs fois" avant de choisir Márquez

Dans deux interviews accordées à Sky Sport en Italie et au site officiel du MotoGP, Gigi Dall'Igna en a dit un peu plus sur les coulisses du recrutement de Marc Márquez dans l'équipe d'usine Ducati, annoncé ce mercredi. Le patron de Ducati Corse a notamment dévoilé que la décision finale a été prise dimanche, en marge du GP d'Italie, soulignant qu'il a changé d'avis à plusieurs reprises au cours de sa réflexion.

"J'espère commencer à me détendre, parce que cela a été une décision compliquée tant d'un point de vue sportif qu'humain, car aucun pilote n'est jamais sorti du cadre. Il n'y a jamais eu de manœuvres incorrectes. J'ai changé d'avis plusieurs fois durant ces quelques jours, mais au final, je suis convaincu que Márquez est le bon choix. Nous avons la meilleure équipe de l'histoire de Ducati", explique le directeur général de Ducati Corse à Sky Sport.

"La décision a été prise dimanche au Mugello. Nous avons eu peu de temps pour mettre en place les détails du contrat", a indiqué Gigi Dall'Igna. "La décision a été prise dimanche soir dans une réunion entre moi, Mauro [Grassili, directeur sportif] et Claudio [Domenicali, PDG de Ducati]", précise-t-il auprès du site officiel du MotoGP, "mais nous avons tenu plusieurs réunions au cours des dernières semaines et du dernier mois."

Ce qui les a convaincus ? "La conscience que Márquez peut faire la différence avec la Ducati. Notre moto a atteint un niveau incroyable, alors le fait d'avoir deux pilotes comme Márquez et Bagnaia dans l'équipe officielle augmente la probabilité de remporter le championnat, ce qui constitue notre objectif. Tout peut arriver en course, alors le fait d'avoir deux pilotes en mesure de se battre pour le titre est ce qu'il y a de mieux."

Il n'échappera à personne que Jorge Martín correspond lui aussi à cette définition, puisqu'il s'est bel et bien battu pour le titre l'an dernier, n'échouant qu'à la dernière course, et qu'il mène actuellement le championnat depuis cinq Grands Prix. Mais face à une première volonté qui était de conserver les deux pilotes, Ducati a finalement dû faire un choix en réponse au refus de Márquez de courir chez Pramac, et le palmarès du #93 a alors prévalu. "Nous avons l'une des meilleures motos de la grille et notre objectif est de gagner le championnat. Pour augmenter les probabilités d'y arriver, nous avons besoin de deux champions dans l'équipe", explique Dall'Igna au site officiel.

"Notre objectif est de gagner le championnat. Le fait d'avoir à la fois Marc et Pecco [Bagnaia] nous permet d'essayer d'atteindre cet objectif, d'autant que nos adversaires se sont renforcés alors gagner va être toujours plus difficile", ajoute-t-il auprès de Sky Sport. "Notre objectif était de conserver à la fois Martín et Márquez, nous savions que c'était difficile. Nous avons essayé jusqu'au bout. Cela a été une décision très compliquée, mais au final nous avons opté pour Márquez."

Si la décision finale est intervenue après plusieurs jours de confusion, le refus public du #93 de courir pour Pramac ayant tout chamboulé, Gigi Dall'Igna, ingénieur de génie, défend un choix sportif et non d'image : "Je ne suis pas un homme de marketing. Le choix de Márquez a été purement sportif, même si dans l'entreprise il y a sûrement des personnes qui ont fait aussi ce choix pour des raisons de marketing. Marc a beaucoup de fans à travers le monde."

Une inquiétude pour la sérénité de l'équipe

Questionné sur la manière dont Pecco Bagnaia a pris la nouvelle, Gigi Dall'Igna n'a pas caché son inquiétude quant à la tournure que va prendre la gestion sportive de son équipe. "Du point de vue du développement de la moto, je ne suis pas inquiet. Nous avons notre philosophie, nous ne regardons pas qu'un seul pilote mais nous tenons compte de l'ensemble des pilotes pour le développement de la moto, alors Márquez nous aide cette année", souligne le patron.

Et de poursuivre : "Je suis en revanche plus inquiet pour la gestion sportive : le climat que l'on ressent actuellement dans l'équipe Ducati est merveilleux, l'objectif est de le conserver l'année prochaine. Bagnaia nous a montré de quoi il est capable, il fait des choses formidables sur la moto, il est notre porte-étendard, nous avons signé son renouvellement avant le début du championnat."

"Ce sont deux champions, ils ont une grande détermination, tous les deux savent souffrir. Ils se battront à armes égales. Nous assisterons à un beau championnat. Tous les fans à la maison s'amuseront en regardant nos pilotes se battre en piste", promet Dall'Igna.

"Ça ne va pas être facile", reprend Dall'Igna également questionné par le site officiel sur le fait de gérer les deux champions, "mais je connais l'équipe, je connais les personnes qui travaillent pour moi, et je pense qu'en travaillant ensemble comme nous l'avons fait par le passé nous pouvons y arriver."

Jorge Martín mène actuellement le championnat avec Pramac Racing et quittera le groupe Ducati dans cinq mois. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

L'autre gestion sportive qui risque de se compliquer est celle qui concerne la saison en cours. Quels liens entretenir en effet avec Jorge Martín maintenant qu'il est sur la voie du départ ? "Nous faisons du sport, alors nous devons être sportifs", répond Gigi Dall'Igna. "On ne peut rien dire sur la gestion des motos clientes de la part de Ducati ces dernières années, tout le monde a eu l'opportunité d'exprimer son talent et de progresser avec nos motos. Ce sera le cas aussi pour Martín, il ne manquera pas de notre soutien technique et humain."

Il va aussi falloir gérer Enea Bastianini, également sur le départ (il est attendu chez KTM) après n'avoir pas vraiment fait le poids dans cette lutte face aux deux Espagnols bien qu'il ait eu la préférence de Pecco Bagnaia. "Enea a fait des choses merveilleuses avec Ducati, y compris avec un team privé, et il a eu un très beau parcours en arrivant dans l'équipe officielle", souligne Dall'Igna au sujet de l'Italien qui, comme Martín, court depuis quatre saisons sur une Desmosedici.

"Il a joué de malchance : il a perdu sa première saison [dans le team d'usine] à cause d'un accident à la première course, il n'a pas eu la possibilité de faire ses preuves. Nous avions deux titans prêts à se battre, venant de parcours différents, et Bastianini a été mis de côté."