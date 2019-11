Dans les années 60, les 24 Heures du Mans ont été dominées par deux constructeurs. Après six victoires consécutives de Ferrari entre 1960 et 1965, Ford s'est emparé de la victoire en 1966, et a totalisé quatre succès consécutifs jusqu'en 1969. LE MANS 66 revient sur l'édition charnière de cette décennie, lors de laquelle Ford a enfin battu Ferrari. Un résultat rendu possible grâce à la Ford GT40, développée par la marque américaine à la suite d'un différend entre Henry Ford II et Enzo Ferrari.