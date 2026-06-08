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Actualités Endurance

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Porsche pense toujours au Mans malgré un contexte fragilisé

WEC
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McNish et Suzuka, une histoire d'amour malgré les coups durs

Formule 1
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L'E-Prix de Monaco change de date pour éviter un conflit avec le WEC

Formule E
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Ferrari et Peugeot ont entamé les essais de leur Hypercar 2027

WEC
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Le WEC annule et remplace ses manches finales au Moyen-Orient

WEC
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Le patron de Maserati Corse voit grand pour la GT2 : "Le championnat reste largement ouvert"

Sponsorisé
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BMW surprend Cadillac et Ferrari et s'impose aux 6 Heures de São Paulo

WEC
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6 Heures de São Paulo
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Cadillac signe un doublé en qualifications à São Paulo, Toyota éliminée d'entrée

WEC
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L'Hypercar McLaren a fait sa première apparition publique à Goodwood

WEC
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Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

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La date des 24 Heures de Spa 2027 s'adaptera à Verstappen

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Verstappen veut un calendrier compatible avec une participation aux 24H de Spa

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Ben Sulayem fait sauter la limite de mandats de président de la FIA

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Comment Ford espère accélérer le développement de son Hypercar

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Aston Martin prépare une première évolution majeure pour la Valkyrie

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Comment la Toyota n°8 a perdu les 24 Heures du Mans 2026

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Porsche applaudit le règlement Hypercar 2030... sans promettre de revenir

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La revanche se pare de rouge

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BMW échoue à 10 secondes de la victoire au Mans : "Ça fait mal"

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24 Heures du Mans
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Malgré un FCY au pire moment, Cadillac estime que Toyota était imbattable

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Toyota a remporté les 24 Heures du Mans malgré un problème qui lui coûtait 8 km/h

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Pour Ferrari, les 24 Heures du Mans étaient "déséquilibrées" dès la Journée Test

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24 Heures du Mans : cette Toyota est fantastique !

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Bourdais : "Certaines courses décident de vous tourner le dos"

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Cadillac résiste aux assauts de Toyota, BMW en embuscade avant le sprint final

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Que s'est-il passé cette nuit aux 24H du Mans ?

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Bourdais et Cadillac, la malédiction...

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Toyota en tête des 24H du Mans, la voiture de sécurité intervient !

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Toyota impose son rythme au Mans, Ferrari sous tension

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C'est quoi ces dessins sur les pneus des Hypercars aux 24 Heures du Mans ?

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Exister avant de courir : le défi de "l'inconnue" Genesis en WEC

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F1 2026 vs Hypercar : où est le plus gros casse-tête ?

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Peugeot soutient l'idée du règlement 2030 mais ne s'engage pas à ce stade

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Ford a choisi tous ses pilotes en Hypercar pour 2027

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Le règlement Hypercar évoluera en 2030 : ne dites plus LMH et LMDh !

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WEC 2027 : retour de Silverstone au calendrier !

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"Les LMDh devant, les LMH derrière" : Toyota déplore des 24H du Mans à deux vitesses

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Bourdais et Cadillac prennent le meilleur temps des derniers essais libres

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Confusion au Mans : BMW récupère la pole position !

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Cadillac prive BMW de la pole position des 24H du Mans pour 5 millièmes !

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Aston Martin dépasse ses propres attentes au Mans

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BMW et Alpine en tête avant l'Hyperpole

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Alpine aux 24 Heures du Mans : l'heure de la dernière mission

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Ferrari prévoit de grosses évolutions techniques pour 2027

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Le programme complet des 24 Heures du Mans 2026

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Toyota devant Ferrari à l'issue des essais de nuit

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Peugeot amer après sa débâcle en qualifications : "Nous sommes en WEC..."

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Alpine en pole provisoire, les Peugeot et la Ferrari tenante du titre éliminées !

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Buemi au Mans pour la 15e fois : "On ne se remet pas d'un truc comme 2016"

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Cadillac domine les premiers essais libres, la Ferrari jaune accidentée

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Retrait d'Alpine : le point sur les chances de survie après 2026

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Ferrari rejoint Toyota : "Certains se cachent de manière inutile"

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Alpine dans sa bulle au Mans : "Si tu tiens compte des autres, tu te perds"

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Genesis admet "de l'anxiété" au Mans : "On n'a pas fait de test de 24h"

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Toyota critique la "tactique stupide" de certains constructeurs au Mans

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Peugeot reste discret sur la succession de l'actuelle 9X8

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Alpine devra "être compétitif toute la course" pour croire au podium au Mans

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LIVE 24H du Mans - L'Hyperpole en direct !

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Live 24H du Mans - Les essais qualificatifs en direct

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LIVE - Suivez les 24 Heures du Mans 2026 en direct

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